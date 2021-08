Mobile : Le nouveau smartphone de Google, dernier livré avec un chargeur

Le géant du web a annoncé qu’après le Pixel 5a, il abandonnera à son tour l’adaptateur secteur inclus dans la boîte de ses smartphones.

Dévoilé par Google le 2 août dernier, le Pixel 6 sera livré sans chargeur. AFP

Google rejoint Apple et Samsung. Après son Pixel 5a, smartphone milieu de gamme réservé aux États-Unis et au Japon que la firme de Mountain View vient de présenter, les futurs Pixel 6 et 6 Pro seront livrés sans chargeur cet automne. Les consommateurs devront donc s’en procurer un ou réutiliser celui qu’ils possèdent déjà, comme c’est le cas de beaucoup de personnes, explique Google dans des propos rapportés par The Verge.

Jusqu’ici, la firme incluait un chargeur USB-C de 18 W avec ses nouveaux appareils Pixel. Comme Apple avec l’iPhone 12, suivi ensuite par Samsung avec le Galaxy S21, l’entreprise va aussi arrêter d’inclure un adaptateur secteur avec ses nouveaux produits dans le but de réduire les déchets électroniques. Elle effectue aussi au passage des économies sur les coûts de production et le transport de boîtes plus compactes puisque dépourvues d’un accessoire.

Chargeur universel

Entre-temps, la Commission européenne serait repassée à l’attaque pour imposer le chargeur universel aux fabricants de smartphones et d’appareils mobiles. En septembre, elle devrait présenter une nouvelle proposition législative qui vise à uniformiser les connectiques pour charger les mobiles. Apple pourrait donc être contraint de troquer le port Lightning de l’iPhone par un port USB-C, devenu un standard et que la firme à la pomme utilise d’ailleurs déjà sur ses iPad et ses ordinateurs.

Mais selon les informations du célèbre leaker Jon Prosser, le smartphone d’Apple pourrait faire un choix plus radical. La firme à la pomme aurait décidé de commercialiser un smartphone sans aucun port physique. Il se rechargerait uniquement via un chargeur sans fil, par exemple via l’accessoire MagSafe d’Apple.