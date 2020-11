Le troisième but des Young Boys. KEYSTONE

Les joueurs du Lausanne-Sport n’ont pas vraiment été dépaysés, dimanche après-midi, dans leur nouvel écrin inauguré par quelques «huiles» deux heures avant la rencontre. La partie s’est déroulée dans une froidure typique d’un gris mois de novembre à la Pontaise, et ce ne sont pas les Vaudois qui se sont chargés de réchauffer l’atmosphère. Mis à part quelques déboulés d’Evann Guessand en début de match et éventuellement une tête d’Aldin Turkes à l’entame de la 2e période, les Lausannois ont été bien timides. Bien trop pour espérer faire douter un triple champion de Suisse en titre, qui avait pourtant fait un peu tourner son effectif et qui avait joué en Bulgarie jeudi en Europa League.

«On doit travailler et travailler encore pour remporter ce genre de matches, a martelé après le coup de sifflet final Guessand, jeune attaquant français prêté par Nice. La rencontre aurait pu basculer dans l’autre sens en début de partie. Si on met nos occasions, c’est une histoire bien différente. Et puis à 1-0, 2-0, quand Young Boys a pris le dessus, nous avons commencé à baisser la tête. Nous avons un effectif plutôt jeune, mais il ne faut pas se cacher là-derrière.»