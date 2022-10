Le nouvel album de Taylor Swift fait planter Spotify

Insolite : Le nouvel album de Taylor Swift a fait planter Spotify

La star de 32 ans n’a pas réagi à ce petit bug qui a touché Spotify et Deezer.

«Oui Taylor, tu as cassé Spotify». C’est un des nombreux messages qu’on pouvait lire sur Twitter, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2022. Il faut dire que «Midnights», dixième album de Taylor Swift dont la sortie avait été annoncée aux MTV Video Music Awards fin août 2022, devait être mis en ligne à minuit pile, heure de New York. Or, les utilisateurs de Spotify ont dû attendre parfois jusqu’à une heure, avant d’enfin pouvoir écouter le disque de leur idole comme le rapporte BFM TV. Partout autour du monde, le message d’erreur «Quelque chose a mal tourné. Réessayez» s’affichait lorsque l’utilisateur voulait écouter la galette. La plateforme française Deezer aurait également été touchée par ce bug.