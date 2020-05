Amérique du Nord

Le nouvel Aléna en vigueur le 1er juillet

La date d'entrée en vigueur du nouvel accord commercial entre le Mexique, le Canada et les États-Unis a été fixée au 1er juillet.

«L'entrée en vigueur de l'AEUMC marque le début d'un nouveau chapitre historique pour le commerce nord-américain en soutenant un commerce plus équilibré et réciproque, en menant à des échanges plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique robuste en Amérique du Nord», souligne le communiqué des services du représentant au Commerce de l'administration américaine.