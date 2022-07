Nicaragua: Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis interdit d’entrée

Nicaragua : Le nouvel ambassadeur des États-Unis interdit d’entrée

«Le gouvernement nicaraguayen, dans l’usage de ses pouvoirs et dans l’exercice de sa souveraineté nationale, retire immédiatement l’autorisation accordée à Hugo Rodríguez», a annoncé le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Denis Moncada, dans un communiqué. Managua a justifié cette mesure par les «déclarations d’ingérence et irrespectueuses pour le pays» faites jeudi par Hugo Rodríguez devant la Commission des relations extérieures du Sénat américain.

Jeudi, devant la commission sénatoriale, Hugo Rodríguez avait affirmé que le Nicaragua «devient de plus en plus un État paria dans la région». Il a par ailleurs estimé que «sortir le Nicaragua de l’ALEAC (Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, la République dominicaine et les États-Unis) est un outil potentiellement très puissant et quelque chose que nous devons sérieusement envisager» pour sanctionner M. Ortega.