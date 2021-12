Football : Le nouvel amour de Ramona Bachmann

Tout va bien pour l’attaquante suisse. Désormais en couple avec la danseuse française Charlotte Chaybaret, elle s’éclate à Paris. Et elle n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux.

L’année 2021 aura été faste pour Ramona Bachmann, l’attaquante suisse du Paris St-Germain. Elle s’est fait une place dans son club ,et surtout, elle surfe sur la voie du succès avec l’équipe de Suisse féminine, bien partie pour décrocher son billet pour la Coupe du monde 2023 après ses succès en Italie (2-1) et en Lituanie (7-0).

Tous les footballeurs – et les footballeuses – vous le diront: quand on est bien dans sa tête et dans son cœur, on est bien sur le terrain. Tant mieux pour l’équipe de Suisse, qui lorgne déjà vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Et qui pourra assurément compter sur Ramona Bachmann.