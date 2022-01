Dubaï : Le Nouvel-An de Martika a viré au cauchemar

La candidate de téléréalité a vu la chambre de sa fille inondée par la pluie durant le réveillon.

L’Italienne de 31 ans a ainsi expliqué ce qu’il s’était passé, à cause du mauvais temps à Dubaï, où elle réside avec son mari, Umberto Torretto, et leurs deux filles, Mia et Gioia: «On a eu une inondation dans la chambre de Mia. Il y avait 10 centimètres d’eau. Elle s’est réveillée dans son lit trempée par la pluie.» Abattue par cette déconvenue, la vedette de «Mamans & célèbres», sur TFX, a dévoilé les images de la catastrophe dans sa vidéo. «Toute la chambre de Mia est foutue. Faut tout casser et tout refaire», a-t-elle déploré.