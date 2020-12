Bois du Petit-Château (NE) : Le nouvel enclos des loutres cendrées est ouvert

Les visiteurs du Zoo du Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds peuvent désormais découvrir les quatre petits carnivores dans leur nouvel habitat. Quatre bassins extérieurs leur ont été aménagés.

Le nouvel enclos des loutres cendrées se compose d’une partie intérieure terrestre de 30m2 et d’un bassin tempéré de 18m2 et d’une zone de service attenante de 15m2 où se trouvent les cages intérieures des animaux, accessibles uniquement par les soigneurs. L’enclos extérieur est composé d’une surface terrestre de 230m2 et d’une surface en eau de 100m2 composée de quatre bassins reliés par des cascades.

Depuis 1990

En 2009, deux loutres cendrées, saisies chez un particulier qui les détenait illégalement, sont accueillies à la demande du Service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Fribourg. Dans l’urgence, et afin d’éviter leur euthanasie, elles sont placées dans l’enclos des loutres d’Europe qui est alors partagé en deux.

Accueil qui se prolonge

L’accueil est prévu pour une courte durée et des démarches sont entreprises auprès d’autres institutions zoologiques susceptibles de prendre en charge ces deux animaux, mais sans succès. «Sans possibilité de déplacer les animaux, et vu l’engouement populaire pour cette espèce, une récolte de fonds est lancée pour permettre la construction d’un enclos au Zoo de La Chaux-de-Fonds devisé, sans étude précise, à 200’000 francs», a expliqué l’institution.

L’établissement d’un projet détaillé et chiffré pour la réalisation de cet enclos spécifique montre que la première estimation était largement sous-évaluée. En 2010, les loutres cendrées donnent naissance à deux loutrons mâles nommés Ikan et Thambi. Un agrandissement de la partie terrestre est alors réalisé pour répondre aux normes de l’Ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn).

En 2014, les deux loutres cendrées d’origine décèdent à trois mois d’intervalle et un des loutrons tombe gravement malade; il est sauvé in extremis par le Tierspital de Zurich. Depuis 2016 et suite à la disparition du couple dominant, les deux mâles de loutres cendrées ne peuvent plus être détenus ensemble pour des raisons d’agressivité.