Hong Kong : Le nouvel évêque catholique attaché à la liberté religieuse

Il devra se montrer prudent dans ses relations avec Pékin. La répression des mouvements pro-démocratie ne faiblit pas.

En Chine continentale, les religions organisées sont strictement contrôlées et de nombreuses congrégations à Hong Kong craignent pour la liberté religieuse qui règne dans l’ex-colonie britannique rétrocédée en 1997.

«La liberté religieuse est un droit fondamental», a déclaré le nouvel évêque en s’exprimant devant les médias pour la première fois après sa nomination. «Nous espérons le rappeler dans nos discussions avec le gouvernement afin qu’il n’oublie pas cela», a ajouté Mgr Chow, auparavant provincial des jésuites pour la région de Chine qui comprend Hong Kong, Macao et Taïwan.

Situation tendue entre le Vatican et la Chine

Sa nomination intervient à un moment délicat pour les relations entre le Saint-Siège et la Chine, après la signature d’un accord historique en septembre 2018, renouvelé en octobre dernier pour deux ans malgré les critiques des Etats-Unis, mettant fin à près de 70 ans d’un différend centré autour de la nomination des évêques.

Les catholiques de Chine sont tiraillés de longue date entre une Eglise «souterraine», illégale aux yeux de Pékin et traditionnellement fidèle au pape, et une Eglise «patriotique», inféodée au régime communiste. Les liens diplomatiques entre la Chine et le Vatican sont rompus depuis 1951.