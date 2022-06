Genève: Le nouvel hôpital des enfants sera un cocon familial 

Le futur bâtiment des consultations pédiatriques (à gauche). Le futur hôpital des enfants (au centre) avec des chambres, les espaces réservés aux proches et les urgences pédiatriques. Le bâtiment de la pédiatrie (à droite), construit il y a une quinzaine d’années, conservera ses auditoires et ses bureaux, notamment, mais perdra les consultations et les urgences.

Site actuel vieillissant

Erigé en 1957, ce dernier est aujourd’hui obsolète. «Certaines chambres et corridors sont trop petits, nos équipements modernes prennent de la place, et l’accueil pour les proches est inadapté, a listé le patron des HUG. Par ailleurs, la hausse démographique nous oblige à nous agrandir.»

Le futur hôpital comptera 92 chambres individuelles (plus 36 autres en soins intensifs et pour les séjours de courte durée), lumineuses et toutes tournées sur l’extérieur – «sur la vie», dixit les architectes. Mais surtout, tout y est prévu pour le confort des nouveau-nés jusqu’aux adolescents. «Un enfant hospitalisé a peur, il a besoin d’être rassuré et réconforté», a rappelé Bertrand Levrat.