Suisse: Le nouvel impôt sur les cigarettes électroniques est revu à la baisse

«Ne pas les décourager»

En décembre dernier, il voulait une taxe de 50 centimes par millilitre de liquide. Dans la version finale, le tarif est fixé à 20 centimes. C’est le PLR, l’UDC, les milieux économiques et certains cantons comme Neuchâtel et le Valais qui critiquaient le tarif trop élevé proposé au début. Leur crainte: que les e-clopes ne soient plus assez attractives pour détourner les fumeurs des cigarettes conventionnelles, ou que les clients aillent acheter à l’étranger, là où la taxe sur les e-clopes aurait été plus faible.