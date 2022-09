Probablement criminel, un nouvel incendie a fait des ravages en Gironde

France : Le nouvel incendie, probablement criminel, a fait des ravages en Gironde

Depuis lundi, le feu qui a provoqué l’évacuation de centaines de personnes, près de Bordeaux (F), a déjà brûlé 1800 hectares. Le Parquet indique que la thèse intentionnelle est «privilégiée».

Autour de Saumos, quatre maisons ont brûlé, ainsi que quelques granges et véhicules. AFP

Après les gigantesques feux de l’été, les flammes continuent de faire des ravages en Gironde, où un nouvel incendie, potentiellement d’origine criminelle, a déjà parcouru 1800 hectares depuis lundi et provoqué l’évacuation de plusieurs centaines de personnes. Ce mardi, le sinistre est toujours en cours sur la commune de Saumos, un village situé dans le sud du Médoc, entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l’agglomération bordelaise, où des records mensuels de température ont été battus lundi.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur l’origine de l’incendie. «Aucune piste n’est écartée, même si la thèse criminelle est privilégiée», a indiqué le Parquet de Bordeaux, mardi après-midi, tout en précisant que des «investigations complémentaires» sont «pour l’heure impossibles, compte tenu du feu» qui fait rage.

Vent de sud redouté

Quatre maisons ont brûlé, ainsi que quelques granges et véhicules, et environ 540 personnes ont été évacuées depuis lundi soir, dans le centre-bourg de Saumos et des hameaux de la commune voisine de Sainte-Hélène, selon le dernier bilan des autorités. «Les habitants ne peuvent pas revenir chez eux pour l’instant», a déclaré, mardi, en fin de matinée, le sous-préfet de Lesparre-Médoc, Fabrice Thibier, lors d’un point-presse, expliquant redouter un vent de sud qui pourrait propager le feu «sur des zones où l’on a des points sensibles à défendre».

«Quand un coup de vent a ramené les flammes et que j’ai commencé à voir des braises de partout, j’ai préféré évacuer.» Marc Cloet, habitant de Saumos

En début d’après-midi, «tous les moyens aériens ont été dirigés» vers un nouveau départ de feu à Vendays-Montalivet, une station balnéaire à 40 km au nord, où 75 hectares de forêt avaient déjà brûlé la semaine précédente, ont indiqué les pompiers. Des renforts venus des départements voisins et d’autres régions ont porté le nombre de pompiers mobilisés à près de 700, appuyés par 200 véhicules et des moyens aériens: trois Canadair, deux Dash, un hélicoptère bombardier d’eau lourd et un léger.

«Au début, on n’a pas voulu évacuer»

À la salle des fêtes du Porge, une commune littorale à quelques kilomètres de Saumos, une vingtaine d’évacués étaient nourris et pris en charge par des bénévoles se relayant depuis la matinée. «Au début, on n’a pas voulu évacuer, mais quand un coup de vent a ramené les flammes et que j’ai commencé à voir des braises de partout, du coup, j’ai préféré évacuer. Là, je suis un peu sous le choc, je n’ai plus de logement», témoigne Marc Cloet, un habitant de Saumos.

Au cours d’un été marqué par une sécheresse historique, des feux majeurs avaient déjà brûlé 30’000 hectares, en juillet et en août, en Gironde, à La Teste-de-Buch, au bord du bassin d’Arcachon, et à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, au cœur du massif des Landes de Gascogne.