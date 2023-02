Etats-Unis: Le nouvel «objet» volant a été abattu sur ordre de Joe Biden

États-Unis : Le nouvel «objet» volant a été abattu sur ordre de Joe Biden

«Par précaution et sur recommandation du commandement militaire, le président Biden a ordonné que l’objet non identifié soit abattu», a dit ce responsable. «Nous avons évalué qu’il ne s’agissait pas d’une menace militaire pour quoi que ce soit sur le sol», a-t-il ajouté. Il s’agissait d’un engin «octogonal avec des cordes qui pendaient», selon la même source.

Abattu à 6000 mètres d’altitude

Il ne présentait pas de nacelle visible et était non habité. Il se trouvait dans l’État américain du Michigan, à environ 6000 mètres d’altitude, et «était sur le point d’aller au-dessus du lac Huron», a-t-il ajouté. «Nous n’avons pas d’indication sur le fait qu’il ait des capacités d’espionnage, mais nous ne pouvons pas l’exclure», a-t-il encore dit, précisant que les autorités allaient tenter de le récupérer «pour en savoir plus».

Un avion de combat dépêché dans le Montana pour enquêter sur une «anomalie radar» n’avait d’abord pas identifié d’«objet» volant, selon l’armée. Mais les forces américaines ont «détecté un objet non habité (venant du) Montana aujourd’hui (dimanche) au-dessus du Wisconsin et du Michigan», a indiqué le responsable de l’administration. Et «son parcours et son altitude ont suscité l’inquiétude», y compris pour «l’aviation civile», a-t-il ajouté.