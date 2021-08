Le Nox Orae l’a échappé belle 

«Quand j’ai appris ces annulations, j’ai pleuré. On s’est demandé s’il ne fallait pas tout annuler», se souvient Joël Bovy. Selon le programmateur du festival, qui vivra sa 11e édition vendredi 27 et samedi 28 août 2021, le fait que certains artistes n’étaient pas vaccinés était le problème principal: «Ensuite, pour les Maliens de Tinariwen, c’était impossible de tourner sur notre continent, où chaque pays établit des règles différentes. Et, pour les Britanniques, ils auraient dû sortir de l’Europe ce qui posait des problèmes avant tout administratifs.» L’homme n’a pourtant pas baissé les bras: «J’ai mon ego. Exclu pour moi de ne rien faire.» Il n’en a pas dormi pendant une semaine: «J’ai tapé dans tous mes réseaux, y compris parmi mes potes musiciens. J’ai demandé à Anton Newcombe, qui a joué plusieurs fois chez nous, s’il n’avait pas des idées. Si on a pu avoir Beak> cette année (ndlr: groupe formé par Geoff Barrow, de Portishead), c’est grâce à lui.»