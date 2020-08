Bruxelles

Le «noyé» était plutôt récalcitrant

Un pompier avait plongé dans un canal pour repêcher un individu appelant à l’aide, samedi soir. En guise de récompense, il a reçu des coups de poing au visage et une morsure à la main.

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente avait été appelé à la rescousse.

Le pompier est tout de même parvenu à ceinturer l’individu, puis à le hisser sur le quai à l’aide de cordes… écopant au passage de plusieurs autres coups et d’une morsure à la main.

Violence «gratuite et incompréhensible»

L’un comme l’autre ont fini leur nuit à l’hôpital. Le pompier, en incapacité de travail pour deux semaines, a porté plainte. «Les collègues sur place l’ont soutenu moralement et psychologiquement pour l’aider à surmonter cette violence gratuite et incompréhensible», a communiqué le Service d’incendie et d’aide médicale urgente, cité par le site DH.