Energie – Le nucléaire en voie d’intégrer le label vert européen, mais sous bonne garde

Énergie : Le nucléaire en voie d’intégrer le label vert européen, mais sous bonne garde

La probable inclusion du nucléaire dans la liste des investissements «verts» européens représente une victoire pour la France, notamment. Toutefois, les conditions sont très strictes.

Le label vert européen permettra d’attirer plus facilement des capitaux et de financer de nouveaux projets à meilleur prix, à l’heure où les investisseurs veulent de plus en plus s’assurer de respecter des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.