Energie «verte»?  – Le nucléaire n’est «ni durable, ni économique» affirme Berlin 

Énergie «verte»? : Le nucléaire n’est «ni durable, ni économique» affirme Berlin

L'Allemagne s'oppose à la France sur l'opportunité d'inclure l’atome dans la liste européenne des investissements «verts».

«Ce n’est pas une énergie verte, ni durable. La question de la gestion des déchets n’est pas résolue: ce n’est pas économique non plus», a affirmé, jeudi, le secrétaire d’État allemand pour l’Environnement Stefan Tidow. Berlin s’oppose farouchement à l’inclusion du nucléaire dans le projet de labellisation verte («taxonomie») dévoilé fin décembre par la Commission européenne. Les États membres ont jusqu’à vendredi pour réclamer des modifications, avant la publication du texte final.

Réduire l'effet de serre

Le texte fixe les critères permettant de classer comme «durables» les investissements dans les centrales nucléaires et à gaz, avec pour objectif d’orienter les investissements privés vers les activités contribuant à réduire les gaz à effet de serre . La France, qui devra massivement investir pour relancer sa filière nucléaire, et des pays d’Europe centrale, comme la Pologne, qui doivent remplacer leurs centrales à charbon très polluantes par des centrales à gaz, soutiennent la proposition.

Désaccords

Visions opposées

Quelques pays, Autriche, Luxembourg et Allemagne en tête, ont farouchement bataillé pour exclure l’atome, Vienne dénonçant notamment «une énergie trop onéreuse et trop lente» pour contrer le changement climatique. «Le nucléaire est une énergie décarbonée. On ne peut pas s’en priver au moment où nous devons baisser très rapidement nos émissions. Quand nous aurons les solutions de stockage (pour les énergies renouvelables intermittentes), la question pourra se poser autrement», a répliqué jeudi Barbara Pompili.