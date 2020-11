Terrorisme : Le numéro 2 d’Al-Qaïda a été assassiné secrètement en Iran

Selon le «New York Times», Abdullah Ahmed Abdullah a été assassiné par des agents israéliens en août à Téhéran, pour le compte des États-Unis.

Les deux attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie avaient fait 224 morts et plus de 5000 blessés en 1998.

Abdullah Ahmed Abdullah se faisait appeler au combat Abou Mohammed al-Masri. Il était, parmi les terroristes non détenus aux États-Unis ou chez l’un de leurs alliés, «le plus expérimenté et le plus à même d’organiser des opérations stratégiques», selon des documents de 2008 du centre américain de contre-terrorisme, cités par le «New York Times».