Le numéro de Don’t Look Up mène à un chat sexuel

Netflix : Le numéro donné dans «Don’t Look Up» mène à une hotline sexuelle

Plusieurs internautes ont composé le numéro fourni dans le film aux personnes cherchant à être apaisées. Ils ont eu une drôle de surprise.

Les héros de «Don’t Look Up» sont incarnés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence.

Curieux de voir si le numéro donné par le personnage incarné par Leonardo DiCaprio aux gens désirant trouver un peu de tranquillité d’esprit après avoir appris qu’une comète se dirigeait sur la Terre, un Twitto a décroché son téléphone. Et le service sur lequel il est tombé l’a pour le moins surpris, puisqu’il s’agissait d’un chat sexuel. «Suis-je le seul à avoir appelé la hotline et à être tombé sur un service de sexe par téléphone?», s’est-il interrogé sur le réseau social, rapporte Page Six.

Plusieurs autres internautes ont alors tenté l’expérience et ont atterri au même endroit. Le «New York Post» a voulu vérifier les dires de ces personnes et a confirmé leurs propos. Selon le journal, après avoir composé le numéro, on entend un message enregistré qui dit: «Bienvenue sur la plus hot des hotlines d’Amérique, des femmes sexy attendent de vous parler. Pressez 1 maintenant. Mesdames, pour parler à des hommes intéressants et excitants, pressez 2 pour vous connecter gratuitement.»