Le Off du Cully Jazz regorge de pépites du cru

1 / 6 Lady Bazaar, à voir le 14 avril 2023 au Beach Club Vaudois. DR Big Zis, à voir le 14 avril 2023, au Schlagzeug. DR Ngoc Lan, à voir le 14 avril 2023 au Next Step. F. Melillo/20minutes

Le Cully Jazz reprend ses droits en ce mois d’avril. Comme de coutume, son programme se divise en deux volets, l’un payant et l’autre gratuit. Si le In accueillera des grands noms de la musique lors de cette 40e édition tels que Manu Katché, Avishai Cohen, Barbara Hendricks, Stephan Eicher ou Erick Truffaz, le Off, lui, regorge de pépites. Elles se produiront sur les 14 scènes, dont des caveaux, qui leur sont dévolues dans le bourg de Cully.

«Le Off est une grande force du festival. On le bichonne tout particulièrement, on le programme avec amour. Le but est de toujours de mettre en valeur des artistes suisses extraordinaires», commence Kate Espasandin, coprogrammatrice de la partie gratuite du Cully Jazz. Il faut dire qu’en 2022, le festival a réuni près de 50’000 personnes et vendu 12’500 billets. C’est dire si les nombreux live dans les caveaux sont importants. D’ailleurs, celle qui officie à ce poste depuis 2016 construit son affiche en fonction des endroits: «Chaque caveau a sa propre ligne artistique. Par exemple, le Sweet Basile est le seul entièrement acoustique équipé d’un piano. On va donc majoritairement y présenter du jazz ou des impros. Le Schlagzeug, lui, est beaucoup plus électrique.» Pour Kate, ce n’est pas une contrainte de préparer la programmation d’endroits parfois exigus. «Ils offrent un cadre de jeu à l’intérieur duquel on peut être supercréatif», estime-t-elle.

En 2023, de nombreux jeunes artistes romands sont à l’affiche de ces 85 concerts gratuits. On pense ici à Maud Paquis, Lakna, Elaena, Marzella ou Captains of the Imagination. Kate Espasandin évoque aussi Big Zis «une figure incontournable du du hip-hop zurichois et lauréate du Prix suisse de musique». Elle ne manquera pas non plus l’hommage à A Tribe Called Quest par des musiciens locaux ainsi que le projet Photon(s) du pianiste Gauthier Toux qui va mélanger techno et jazz. «J’aimerai faire aussi un clin d’oeil à Kuma, en résidence toute la semaine au caveau des vignerons. Ce sera la 10e année que ce groupe de jazz-groove anime l’endroit et ce sera sa dernière», glisse encore la programmatrice.