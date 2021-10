Football - Le onze de la Suisse contre la Lituanie

Embolo, six ans plus tard

Embolo? Il y a six ans, lors du Lituanie - Suisse du 14 juin 2015, il jouait ici, à Vilnius, son premier match officiel (après deux amicaux) comptant pour les éliminatoires du Mondial 2016. Entré à la 81e minute, le jeune Breel (18 ans alors), avait été l’auteur de la passe décisive pour Shaqiri à la 84e minute. C’était le but de la victoire 2-1, la Suisse avait été menée 1-0 par les Lituaniens.

Six ans plus tard, Embolo et Shaqiri sont toujours là, associés devant pour forcer la décision. On verra ce que cela va donner. Coup d’envoi à 20h45 heure suisse.