Pandémie : «Le» ou «la» Covid-19: la francophonie hésite

Le terme qui désigne la maladie provoquée par le virus SARS-CoV-2 est né le 11 février 2020 dans un communiqué de l’Organisation mondiale de la santé. L’acronyme n’est toutefois pas clairement masculin ou féminin.

«Consacré par l’OMS»

C’est donc un acronyme étranger, conçu pour servir dans le plus de langues possible, et que le français n’adopte pas sans accroc. Sa typographie fluctue, entre «COVID» et «Covid». Son genre aussi va vite devenir incertain.