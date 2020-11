Données du sondage

En coopération avec LeeWas, 20 Minuten et Tamedia mènent des enquêtes fouillées sur les votes et les élections sur leurs portails d’information. 12’015 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne les 29 et 30 octobre à la deuxième vague de l’enquête 20 Minuten-/Tamedia sur les votations fédérales du 29 novembre 2020. Les données de l’enquête sont pondérées en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur est de 1,5 point de pourcentage.