Suisse: Le Pacs pour couples hétéros et homos est en bonne voie

Sans concurrencer le mariage

La commission «constate que de nombreux couples restent non mariés sur de longues périodes, ayant parfois des enfants, et estime utile de créer un statut leur permettant d’être protégés juridiquement, sans pour autant offrir toutes les garanties (et contraintes) d’un mariage», écrit-elle, tout en rappelant que les cantons de Genève et de Neuchâtel ont déjà introduit cette possibilité à leur échelon.