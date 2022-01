Football – Le pacte des joueurs l’Union Saint-Gilloise

C’est la belle histoire du football belge et «Le Matin Dimanche» vous en a parlé pendant les Fêtes: le promu en première division, l’Union Saint-Gilloise, est leader du championnat à Noël avec sept points d’avance sur son plus proche poursuivant. Après avoir déjoué tous les pronostics pendant 21 matchs, l’équipe de Felice Mazzu peut rêver du titre. C’est d’autant plus vrai après le beau geste des joueurs.

Alors que certains artisans du bon début de saison sont courtisés pendant ce mercato hivernal, les joueurs ont conclu le pacte de rester au club jusqu’en juin afin de pouvoir rêver du titre jusqu’au bout comme le révèle la « RTBF » . Cette décision est à saluer quand on sait que certains joueurs auraient pu augmenter substantiellement leur salaire en rejoignant un club plus huppé .

Aucun départ mais des recrues

En plus de ne perdre aucun joueur, le club de la région bruxelloise a déjà engagé quelques joueurs afin de se renforcer et d’élargir son contingent en vue de la lutte pour le titre. Le défenseur japonais Koki Machida est arrivé en prêt des Kashima Antlers alors que le P olonais Kacper Kozlowski est arrivé en prêt de Brighton. L’Union Saint-Gilloise cible également Cameron Puertas, le milieu de terrain de 23 ans du Lausanne-Sport.

Grâce au pacte des joueurs actuels et l’arrivée de quelques recrues pour amener de la concurrence et combler les blessures et les suspensions, le club a toutes les cartes en main pour réaliser son rêve et décrocher son premier titre de champion de Belgique depuis 1935.