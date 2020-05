Tennis

Le pactole pour Naomi Osaka

La Japonaise a établi un record de gains en 2019. Jamais une sportive n'avait gagné autant d'argent sur une année.

Icône mondiale du marketing sportif

«En plus de cela, elle est jeune et a une double culture (son père est né à Haïti et sa mère est Japonaise), des attributs qui permettent à un plus grand nombre de jeunes de s'identifier à elle. Le résultat est l'émergence d'une icône mondiale du marketing sportif», a estimé David Carter.