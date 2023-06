Naufrage en Grèce: le Pakistan arrête dix trafiquants présumés

Les autorités pakistanaises ont annoncé dimanche avoir arrêté dix personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic d’êtres humains, après la mort de dizaines de migrants dans le naufrage d’un bateau vétuste et bondé au large de la Grèce. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a ordonné de sévir à l’encontre des «individus engagés dans le crime haineux du trafic d’êtres humains» et promis que les coupables seraient «sévèrement punis», selon un communiqué de son bureau.

Chaque année, des milliers de jeunes Pakistanais embarquent pour des traversées périlleuses à destination de l’Europe où ils tentent d’entrer illégalement en quête d’une vie meilleure. Des migrants pakistanais se trouvaient à bord du chalutier qui a chaviré puis coulé en quinze minutes, au large du Péloponnèse mercredi matin, faisant au moins 78 morts et des centaines de disparus.

Forte présence à bord

Douze Pakistanais figurent parmi les survivants, a rapporté samedi le Ministère pakistanais des affaires étrangères, qui ignore cependant combien de ses ressortissants se trouvaient à bord. Mais leur nombre pourrait être supérieur à 200, a précisé un responsable de l’immigration sous couvert de l’anonymat. Le nombre estimé de personnes à bord est compris entre 400 et 750, selon l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-commissariat pour les réfugiés.

Filière sous enquête

Les personnes appréhendées «font actuellement l’objet d’une enquête pour leur implication dans la facilitation de l’ensemble du processus», a déclaré à l’AFP Chaudhary Shaukat, un responsable du Cachemire. Les troubles politiques et une économie au bord de l’effondrement poussent des dizaines de milliers de Pakistanais à quitter le pays, légalement ou illégalement. Les jeunes hommes, principalement originaires de l’est du Pendjab et du nord-ouest de la province de Khyber Pakhtunkhwa, empruntent souvent la route de l’Iran, de la Libye, de la Turquie et de la Grèce pour entrer illégalement en Europe.