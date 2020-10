Genève : Le Palais des Nations illuminé pour les 75 ans de l’ONU

Une lumière bleue scintillera au dessus du Palais des Nations samedi soir à Genève, pour marquer le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Le Musée olympique de Lausanne sera lui aussi éclairé.

«L’ONU Genève, la Genève internationale et la Suisse se sont taillées une réputation comme lieux où les échanges et les discussions peuvent se dérouler dans la plus grande confiance et neutralité, indique Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève dans un communiqué de presse.