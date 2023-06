Le Palais fédéral ouvre ses portes au public début juillet

Nul doute qu’il y aura affluence à Berne les 1 er et 2 juillet. En effet, le Palais fédéral sera ouvert au grand public. Samedi, les portes s’ouvriront à 13 heures et fermeront à 21 heures. Dimanche, les visites seront possibles de 9 à 18 heures.

Cette visite, cette année, sera particulière, puisque notre pays célèbre les 175 ans de la Constitution fédérale de 1848. Outre l’entrée dans les bâtiments, plusieurs animations et concerts sont prévus à l’extérieur.

Et il sera possible d’écouter deux conseillers fédéraux. Le samedi à 15 heures, ce sera la ministre Elisabeth Baume-Schneider qui s’exprimera, tout comme Martin Candinas, le président du Conseil national; le dimanche, à midi, ce sera au tour du président de la Confédération, Alain Berset, et de Brigitte Häberli-Koller, présidente du Conseil des États, de prendre la parole.