Brésil : Le palais présidentiel en mauvais état, dit l’épouse de Lula

Après le départ de Jair Bolsonaro, la nouvelle Première Dame du Brésil et son mari ont retrouvé les lieux «détériorés», a expliqué Rosangela da Silva à la TV.

Des rénovations vont être nécessaires et retarder l’entrée dans les lieux du couple présidentiel.

Tapis troué, fenêtres cassées…

Habité jusqu’à la semaine dernière par le président Jair Bolsonaro et son épouse, l’immense palais de béton, métal et verre est la résidence officielle du président de la république. C’est l’un des joyaux architecturaux de Brasilia, dus à Oscar Niemeyer.

Tapis troué, fenêtres cassées, pièces dépouillées de leurs meubles, l’inventaire est assez long, selon les images vendredi de cette «interview exclusive» de Janja en forme de visite guidée du palais de l’Alvorada (Aurore) de Brasilia. La quinquagénaire, qui a épousé Luiz Inacio Lula da Silva en mai, a expliqué que des parties de l’immense édifice moderniste étaient «détériorées» et que Lula avait été «plutôt désolé» en visitant les lieux qu’il a habités dans les années 2000.

«Ce bâtiment fait partie du patrimoine national»

Déambulant dans l’Alvorada, Janja montre à la caméra un tapis plein de trous, des parquets défoncés par endroit, une fenêtre cassée, des rideaux hors d’état et un plafond tâché par des infiltrations d’eau. Elle traverse aussi une immense salle à manger absolument vide: tables et chaises ont été emportées. Des objets d’art et des meubles semblent manquants, une sculpture du 19e siècle est posée par terre.