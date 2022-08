Pérou : Le palais présidentiel perquisitionné

Le parquet et la police du Pérou ont effectué mardi soir une perquisition au palais présidentiel afin d’arrêter la belle-sœur du président Pedro Castillo, soupçonnée de participation à un réseau de corruption et de blanchiment d’argent.

L’opération pour capturer Yenifer Paredes, qui a duré quatre heures et est restée infructueuse, a été lancée à la demande du parquet requérant «la perquisition» de la «zone résidentielle du palais présidentiel» à Lima, a déclaré la Cour de justice dans un communiqué. Elle est sans précédent dans l’histoire du Pérou, puisque jamais la justice n’avait jusque-là pénétré le siège du pouvoir exécutif pour y chercher quelqu’un. Pedro Castillo et sa famille, y compris sa belle-sœur, qui considère le président et son épouse comme ses «parents», vivent dans la résidence présidentielle qui fait partie du palais du gouvernement.