Nadège Lacroix: Le Paléo a été mon premier festival

Nadège Lacroix : «Le Paléo, c’était mon premier festival»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. La comédienne et influenceuse Nadège Lacroix en fait partie.

D’ici à l’ouverture des portes du Paléo , le mardi 19 juillet 2022, plusieurs figures de la politique, du sport ou du divertissement nous parleront de la relation qu’elles entretiennent avec le festival. Aujourd’hui, parole à la comédienne et influenceuse genevoise Nadège Lacroix, 35 ans.

Je n’y suis allée qu’une seule fois, c’était il y a très longtemps. Je devais avoir 10-12 ans et c’était pour voir le groupe de hip-hop IAM.

C’était mon premier festival! J’ai adoré l’ambiance. Le concert était fou. Par manque de chance, on s’est fait rincer par la pluie et mes chaussures étaient pleines de boues. Reste qu’on a adoré ce moment en famille, et ce même si mes parents n’étaient pas du tout fans de rap.