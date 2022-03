Nyon (VD) : Le Paléo dévoile l’entier de son programme

Le festival avait déjà révélé ses stars. Il a ajouté pas moins de 55 noms à son affiche.

La délégation suisse n’est pas en reste et elle a de la gueule. On pense ici au groupe jurassien de rock théâtral Silver Dust ou aux DJ neuchâtelois Laolu et Psycho Weazel. Le hip-hop figurera également en bonne place sur la plaine de l’Asse avec les Lausannois Arma Jackson et Kingzer et la Genevoise Mara. Les inclassables veveysans des Fils du Facteur et la Lausannoise Flèche Love complètent cette belle cohorte romande. On notera aussi la présence de la fantasque harpiste tessinoise Kety Fusco ou du géant appenzellois à la voix d’or Marius Bear, en lice pour l’Eurovision 2022.