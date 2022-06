Jacques Antenen: Le Paléo est pro dans la sécurité

Jacques Antenen : «Le Paléo est très pro dans le domaine de la sécurité»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. Le futur ex-commandant de la police cantonale vaudoise Jacques Antenen en fait partie.

J’y allais déjà quand il avait lieu à Colovray (ndlr: terrain utilisé par le festival de 1977 à 1990). Il me permet donc de rester jeune…

À titre professionnel, à toutes depuis que je suis commandant de la police cantonale, soit depuis 2009. À titre privé, on rajoute quelques décennies.

De votre point de vue, quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Je pense qu’il est rare de pouvoir encore assister à des concerts avec des stars de haut niveau à des prix aussi raisonnables, avec une variété dans les choix et les genres musicaux tels qu’ils sont offerts. En plus, il y a peu de manifestations qui réunissent les générations comme celle-ci.

Quel est votre meilleur et votre pire souvenir d’une soirée au Paléo?

Évidemment un concert de The Police (ndlr: The Police n’a jamais joué au Paléo à la différence de son leader Sting qui s’y est produit à plusieurs reprises), à moins que cela soit celui des Who (ndlr: en 2006) avec la musique des «Experts».