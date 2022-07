Nuria Gorrite : «Le Paléo fait partie de mon ADN»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. La conseillère d’État vaudoise Nuria Gorrite en fait partie.

La Vaudoise est une habituée du rendez-vous nyonnais. Imago

D’ici à l’ouverture des portes du Paléo, le mardi 19 juillet 2022, plusieurs figures de la politique, du sport ou du divertissement nous parleront de la relation qu’ils entretiennent avec le festival. Aujourd’hui, parole à la conseillère d’État vaudoise Nuria Gorrite, 51 ans.

Quel rapport entretenez-vous avec le Paléo?

Un rapport de toujours. C’était mon premier festival, je devais avoir 14 ans. Je suis une fille de La Côte alors le Paléo fait partie de mon ADN. J’ai vu la Mano Negra à Colovray, un de mes premiers souvenirs du festival. Comme conseillère d’État, le Paléo représente un marqueur important de l’offre culturelle de notre canton.

À combien d’éditions avez-vous participé?

J’ai pu y assister chaque année, sauf quand ma fille était toute petite. Comme conseillère d’État, élue de La Côte, je participe chaque année à la partie officielle et j’ai essayé d’avoir à chaque fois un discours prémonitoire sur les groupes qui joueraient l’année suivante.

Quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Ce qui est intéressant, ce ne sont pas seulement les grands noms au programme. C’est aussi l’opportunité de découvertes, avec une scène plus locale. Il est important d’offrir la possibilité aux artistes locaux de se mesurer aux plus grands et de se produire devant un public. De telles manifestations sont essentielles pour les artistes romands et vaudois, afin de se faire connaître. C’est important aussi que l’on mette en vue chaque année les musiques du monde, de résister à mettre en avant uniquement des stars et ceux qui vendent. Il y a des démarches culturelles qu’il est important de valoriser. Le festival, c’est ça: un mélange offert au public. C’est aussi un lieu de rendez-vous. Les gens de La Côte s’y croisent, mais pas seulement.

Quel est votre meilleur et votre pire souvenir d’une soirée au Paléo?

Meilleur souvenir: Bashung, l’une de ses dernières prestations, il était malade et nous le savions, on avait la conscience que c’était l’une de ses dernières. C’était au Chapiteau, un véritable moment suspendu. On touchait au sublime. Mon pire souvenir devait être en 2007. Il avait plu à verse. À un moment donné, on courait pour prendre le train et j’ai perdu mon téléphone dans la boue. Je ne l’ai jamais retrouvé et c’est là que j’ai pris conscience de notre «nudité» lorsqu’on se retrouve démuni de cet objet. Depuis lors, je fais très attention!

Un concert qui vous a marqué et pourquoi?

Hormis celui de Bashung, il y a eu Duncan Dhu. C’était à l’époque de Colovray. C’était un groupe espagnol que j’adorais. Il était très connu en Espagne, mais personne ici ne savait qui c’était. Leur venue m’a beaucoup touchée et c’était un bon moment pour moi. C’était l’occasion de dire que l’Espagne, ce n’est pas que Julio Iglesias.

Qui vous réjouissez-vous particulièrement de voir en 2022?

Kiss parce que, qu’on le croie ou pas, «I Was Made for Lovin’ You» est le premier disque que je m’étais acheté avec mes sous, en 1979. J’avais 9 ans. J’ai hâte de les voir, ce sera une première. Je me réjouis aussi de voir Metronomy, de l’electro que j’aime bien, ou encore OrelSan.

Un mot pour résumer le Paléo?

«T’es où?» Je pense que c’est le SMS le plus envoyé pendant le festival. On y va en groupe d’amis et ce n’est pas rare de se perdre, de se retrouver et, toute la soirée, des messages crépitent en disant «t’es où?».