Selon Pat Burgener, le Paléo fait rêver les jeunes

Pat Burgener : «Le Paléo permet à des milliers de jeunes de rêver»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. Le chanteur et snowboarder Pat Burgener en fait partie.

D’ici à l’ouverture des portes du Paléo , le mardi 19 juillet 2022, plusieurs figures de la politique, du sport ou du divertissement nous parleront de la relation qu’ils entretiennent avec le festival. Aujourd’hui, parole au chanteur et snowboarder vaudois Pat Burgener, 28 ans. Quel rapport entretenez-vous avec le Paléo?

J’y vais depuis mon plus jeune âge. C’est le plus gros festival pas loin de chez moi. La prog’ est folle chaque année, il y a de tous les styles. Et le camping est tellement cool!