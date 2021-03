Fait notable, il va investir de nouveaux lieux comme la Combe d’Enfer à Fully le 23 mai 2021. Cette combe naturelle au milieu des vignes verra se produire la Française Pomme, lauréate de deux Victoires de la musique. Autre nouveauté, les «salons flottants» à Lens les 17 et 18 juillet 2021. Le concept: 14 radeaux de 7 personnes vogueront sur le lac durant le concert d’Otzeki le samedi et d’Alice Phoebe Lou le dimanche. Le PALP créera également un «jardin éphémère», le 31 juillet 2021 dans la distillerie Morand à Martigny. Des live de La Yegros, l’Eclair, Amami ou encore The Mauskovic Dance Band y sont prévus. Enfin, le 18 septembre 2021, une excursion «gorgeous» à Salvan, entre trains de montagne et balade dans les gorges, est prévue aux sons d’Alpha (une création de Xy du groupe Samaël et de Vouipe) et Baron.e.

Le festival n’en oublie pas pour autant ses best-sellers, autrement dit ces événements phares que sont les Rocklette (du 7 au 15 août 2021 dans le val de Bagnes), Electroclette (21 et 22 août 2021 au-dessus de Verbier), Arena Silent Disco (2 juin 2021 à Martigny) et autres Carnötzet (5 et 6 juin 2021 à Sierre) ou Schlösser (21 et 25 juillet 2021 à Sion). S’y produiront pêle-mêle The Inspector Cluzo, Zeal & Ardor, Viagra Boys, Rødhad, Jan Blomqvist, Mano Le Tough, Evelinn Trouble, Blind Butcher, Verveine, Your Fault, Félix Rabin, Amadou & Mariam, Black Sea Dahu ou encore Elynn The Green.