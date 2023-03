Le Palp vise la stabilité avec son édition 2023

L’open air est réputé pour ses concerts dans des cadres insolites. Cyril Perregaux

Le Palp est devenu un incontournable de festivals romands. Il est sans pareil pour proposer notamment des concerts dans des lieux insolites. En 2023, il appliquera la même recette. La 13e édition, dont le contenu a été dévoilé le 7 mars 2023 et qui démarrera le 29 avril 2023 à la distillerie Morand à Martigny (VS) avec Acid Arab, verra se produire November Ultra au milieu des vignes (13 mai), les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois dans un carnotzet (4 juin), Étienne de Crécy sur un radeau (9 juillet), French 79 parmi les ceps d’un coteau (29 juillet), King Gizzard & The Lizard Wizard au pied du barrage de Mauvoisin (14 août), le DJ Pan-Pot dans un pâturage (19 août) ou encore The Dead South à près de 3000 m d’altitude à la cabane des Becs-de-Bosson (2 septembre).

«On est resté sur la même ligne, on stabilise le festival», résume Sébastien Olesen précisant que, comme en 2022, le Palp s’étendra sur une trentaine de jours avec une cinquantaine d’artistes. Le directeur précise que son festival a beaucoup grandi ces dernières années et qu’il est maintenant nécessaire de développer les événements existants plutôt que d’en créer de nouveaux: «On préfère par exemple en faire disparaître un compliqué à monter, comme Gorgeous où des artistes jouaient sur un train au-dessus d’une gorge, et le remplacer par un nouveau comme l’Or de Pigalle au domaine de Mont d’Or, plus ancien du genre en Valais avec 175 ans d’existence. En plus, si je veux que mes équipes survivent, je ne peux plus leur imposer le rythme de fou de ces dernières années.»

Côté programmation, le Valaisan est particulièrement fier d’avoir pu inviter Étienne de Crécy ou November Ultra. «Pour nous, De Crécy, c’est trop super même si je crains de faire couler des radeaux sur le lac de Louché si les gens dansent trop! Plus sérieusement, c’est exactement ce qu’on recherche avec le Palp: convaincre un artiste reconnu de jouer pour 110 personnes qui flottent sur un lac de montagne. Pour November Ultra, on l’a signée avant sa Victoire de la musique. On a eu le flair au bon moment, avant qu’elle n’explose. Comme pour Pomme, en 2021. Aujourd’hui, on ne pourrait par exemple plus se la payer.»