Venezuela : Le PAM va distribuer des repas dans les écoles vénézuéliennes

À terme, le Programme alimentaire mondial (PAM) espère servir des repas à 1,5 million d’enfants dans les écoles au Venezuela.

Le Venezuela et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont signé lundi un accord prévoyant un budget de 190 millions de dollars (174 millions de francs suisses) par an et la distribution quotidienne à terme de repas à 1,5 million d’enfants dans les écoles d’un pays en plein marasme économique et où les indicateurs de pauvreté sont à la hausse.