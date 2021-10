Paradis fiscaux : Le Panama redoute la publication des Pandora Papers

Le gouvernement panaméen craint de se retrouver à nouveau pris dans un scandale sur les paradis financiers, après celui des Panama Papers en 2016.

Le Panama redoute d’être encore épinglé dans la nouvelle enquête sur les paradis fiscaux intitulée «Pandora Papers» que le consortium de journalistes d’investigation ICIJ compte publier dimanche, selon une lettre du gouvernement citée samedi par des médias locaux. «Les dommages pourraient être insurmontables», estime le gouvernement panaméen dans la lettre, transmise à l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) par le biais d’un cabinet d’avocats. La lettre avertit que «toute publication» qui renforcerait «une fausse perception» du pays comme étant un éventuel paradis fiscal «aura des conséquences dévastatrices pour le Panama et ses habitants».

L’ICIJ a annoncé sur Twitter qu’il allait publier dimanche à 16h30 GMT (18h30, heure suisse) son «exposé le plus vaste à ce jour sur le secret financier», fondé sur la fuite de 11,9 millions de documents «couvrant les quatre coins du monde».

L’enquête dite des «Pandora Papers» est le fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays, selon l’ICIJ.

La lettre du gouvernement panaméen cite plusieurs réformes effectuées ces dernières années par ce pays d’Amérique centrale qui demeure toutefois sur la liste des paradis fiscaux de la France et de l’Union européenne. Elle souligne que depuis 2016 plus de 395’000 compagnies et fondations ont vu leur enregistrement suspendu, soit la moitié de celles qui existaient alors.