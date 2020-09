Sion Le panel citoyen tiré au sort a gagné la confiance des électeurs

Ce sont vingt citoyens, parmi plus de 200 volontaires, qui ont participé au «panel citoyen» du projet «demoscan» lors de la votation sur l’initiative pour des logements abordables de février dernier. Leur tâche: se réunir, discuter et fournir une sorte de deuxième brochure de votations, sur deux pages, expliquant les enjeux et les arguments pour et contre, de la même manière que la brochure officielle éditée par le Conseil fédéral.