Démodé?: Le pantalon capri, c’est pas fini!

Tout comme les Ugg Boots, les Crocs et les French Nails, le pantacourt fait partie des comebacks controversés de ces dernières années. Sorti de l’oubli des années 2000, il est actuellement porté par des stars comme Gigi Hadid.

Corsaires et ballerines

Le pantacourt a longtemps été considéré comme démodé. Depuis que le jeans skinny a été banni de nos garderobes, ce pantalon trois-quarts a, lui aussi, céder sa place aux pantalons cargos et parachutes, plus larges. Mais le pantacourt (ce pantalon trois-quarts, encore appelé corsaire ou pantalon capri) est de retour.

La IT-girl et mannequin Alexa Chung fait également partie des adeptes à avoir adopté le look. La présentatrice associe un pantacourt à imprimé panthère à une paire de ballerines, qui reviennent elles aussi à la mode.

Sarah Jessica Parker a également ressorti le pantalon trois-quarts du placard pour cet été. Lors de son intervention dans l’émission de radio du présentateur vedette américain Howard Stern, l’actrice portait un T-shirt à manches longues gris et un pantacourt en denim.

GETTY IMAGES FOR SIRIUSXM

Ce n’est pas la première fois que la star de «Sex And The City» mise sur le pantalon capri. Au mois de mai dernier, Sarah Jessica Parker avait été aperçue dans les rues de New York vêtue d’un pantacourt en jean , que la quinquagénaire avait alors marié à une paire de bottines.