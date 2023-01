Los Angeles : Le pantalon d’Harry Styles se déchire sur scène

Le 26 janvier 2023, lors de son premier concert, après une pause durant les fêtes de fin d’année, Harry Styles en a montré un peu plus que prévu aux personnes présentes près de la scène. Alors qu’il s’était agenouillé pour saluer ses fans, le chanteur et ex d’Olivia Wilde a soudainement réalisé que son pantalon n’avait résisté et qu’il s’était déchiré au niveau de son entrejambe.