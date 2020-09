Incendies : Le Pantanal brésilien, un paradis vert dans l’enfer du feu

Plus de 2,3 millions d’hectares du Pantanal brésilien, plus grande zone humide tropicale de la planète, sont partis en fumée cette année. Une catastrophe pour la biodiversité.

Cadavres de caïmans calcinés, flammes dévorant la végétation à perte de vue: le Pantanal brésilien, plus grande zone humide tropicale de la planète, est en proie à une catastrophe écologique sans précédent. Les dégâts sont irréparables pour la biodiversité.

«Cela fait plus de vingt ans que je suis ici et je n’ai jamais vu une chose pareille», a déclaré Felipe Dias, directeur de l’institut SOS Pantanal. Plus de 2,3 millions d’hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l’année, selon des données compilées par l’université fédérale de Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ).