On en sait un peu plus sur les circonstances du drame ayant secoué la localité argovienne de Buchs en début de semaine. L’homme de 37 ans et les trois enfants de 3, 11 et 13 ans retrouvés sans vie dans une maison d’un quartier résidentiel de la ville sont morts empoisonnés. C’est ce que révèle jeudi le Ministère public dans un communiqué de presse. Selon les premiers éléments, le père a d’abord tué ses enfants avant de se donner la mort. Les autorités précisent qu’une des victimes a probablement été étouffée.