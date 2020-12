Japon : Le papa de Mario dévoile son parc d’attractions

En attendant l’ouverture du Super Nintendo World en février 2021, Shigeru Miyamoto a offert une visite guidée du parc sur YouTube.

Les fans de Nintendo devront patienter jusqu’au 4 février 2021 pour pouvoir visiter le parc d’attractions Super Nintendo World au sein du parc Universal Studios, à Osaka, au Japon. En attendant son ouverture officielle, qui devait avoir lieu en juillet dernier mais a été repoussée pour cause de Covid-19, Shigeru Miyamoto, créateur du célèbre personnage Mario du géant nippon du jeu vidéo, a présenté en personne ce nouveau parc à thème lors d’un Nintendo Direct sur YouTube, le week-end dernier.

Dans cette vidéo de plus de 15 minutes, on découvre que l’entrée se fait par un gros tuyau vert. Elle donne accès au hall du château de la princesse Peach et au reste du parc à thèmes. Celui-ci fait la part belle aux personnages de l’univers de Mario, mais des attractions liées au monde de «Zelda» ou d’«Animal Crossing» devraient aussi voir le jour.