France : Le pape a accepté la démission de l’archevêque de Paris

Jeudi, le pape François a validé le retrait de sa fonction de Mgr Michel Aupetit, archevêque parisien. La presse avait révélé récemment sa relation avec une femme.

Relation intime démentie

La semaine dernière, un article de l’hebdomadaire français «Le Point» affirmait que Michel Aupetit avait eu en 2012, alors qu’il n’était pas encore archevêque, une relation intime et consentie avec une femme. Un courriel envoyé par erreur par le prélat laissait peu de doute, selon l’hebdomadaire, sur la relation entretenue.

Dans sa déclaration, l’archevêque explique avoir voulu «remettre sa charge» d’évêque dans les mains du pape afin de «préserver le diocèse de la division que provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance». «J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet», dit-il également, alors qu’on lui prête une gestion autoritaire du diocèse. «Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement dévoués au service du Christ, de l’Église et de leurs frères», affirme-t-il encore.

«Attristés»

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), a exprimé dans un message sur twitter son «estime fraternelle» pour Mgr Aupetit, soulignant qu’il a «beaucoup donné et apporté» et s’associant à «la tristesse du diocèse de Paris».

«Cette décision a été prise parce que le pape François estime qu’un évêque ou un cardinal ne peut pas avoir une double vie», a affirmé à l’AFP le vaticaniste Marco Politi, auteur de «François, la peste et la renaissance». «Même si, jusqu’ici, il n’y a pas eu de nouveaux détails sur les rapports que l’archevêque de Paris entretenait avec cette femme, le pape estime qu’en tout état de cause l’archevêque de Paris, de par le rôle qu’il exerce en France et dans la capitale française, doit être au-dessus de tout soupçon», a-t-il ajouté.