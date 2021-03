Crise migratoire : Le pape a rencontré le père du petit Alan Kurdi

François a profité d’être en Irak pour aller à la rencontre du parent du garçonnet mort noyé dont l’image, inerte sur une plage de Turquie, avait provoqué un émoi mondial.

Mort avec son frère et sa mère

Depuis vendredi, il a sillonné Bagdad, Mossoul ou Qaraqosh dans le nord supplicié par les jihadistes, et porté la cause de l’une des plus anciennes communautés chrétiennes mais aussi l’une des plus dispersées dans le monde jusque devant le grand ayatollah Ali Sistani, référence religieuse de la plupart des musulmans chiites.