Le pape veut qu'on écoute «la douleur des victimes de pédophilie»

Au premier jour de sa visite à Lisbonne, six mois après la publication d’un rapport qui a choqué le Portugal, le pape François a exhorté, mercredi, le clergé portugais à «accueillir et écouter» le «cri de douleur des victimes» de violences sexuelles dans l’Église.

Devant les prêtres, diacres et évêques réunis au monastère des Hiéronymites, Jorge Bergoglio a évoqué «la déception et la colère que certains ressentent à l’égard de l’Église, parfois à cause de notre mauvais témoignage et des scandales qui en ont défiguré le visage». Selon lui, ces scandales «appellent à une purification humble et constante, en partant du cri de douleur des victimes, toujours à accueillir et à écouter».