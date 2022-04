Rome : Le pape appelle à «entendre le cri de paix» en cette «Pâques de guerre»

Lors de sa traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» dimanche, le souverain pontife a longuement évoqué «l’Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction».

«Ne nous habituons pas à la guerre»

Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a longuement insisté sur la nécessité de paix pour «l’Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée» avec l’invasion russe qui a débuté le 24 février. Le souverain pontife a dit penser aux «nombreuses victimes ukrainiennes», citant «les millions de réfugiés et de déplacés internes, les familles divisées, les personnes âgées restées seules, les vies brisées et les villes rasées.» «J’ai dans les yeux le regard des enfants devenus orphelins», a-t-il ajouté.